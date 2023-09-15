ПОЛИТИКА
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В пострадавшие от землетрясения марокканские села пытаются добраться на ослах
В Марокко используют ослов, чтобы доставить по бездорожью в пострадавшие от землетрясения горные села гуманитарную помощь.8 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов, которое забрало жизни более 2 900 человек и травмировало свыше 5,5 тысяч. Подземные толчки стали самыми смертоносными с 1960 года. #trtrussian #Марокко #землетрясение #ослы #транспорт #эвакуация #пострадавшиеотземлетрясения #землетрясениевМарокко #гуманитарнаяпомощь #помощьМарокко #trtнарусском
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15 сентября 2023 г.
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