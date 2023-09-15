ПОЛИТИКА
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В Мексике обнаружили 350 мигрантов в кузове трейлера
В Мексике в кузове трейлера обнаружены 350 мигрантов, которые, по всей видимости, пытались добраться до США. Людей нашли на пункте взимания платы за проезд, когда служба безопасности услышала шум внутри грузовика. Там находились граждане Гватемалы, Эквадора, Гондураса и Сальвадора, среди которых было немало несовершеннолетних. Люди были ослаблены и обезвожены. Их направили в миграционный центр. #trtrussian #Мексика #мигранты #миграциявСША #США #границаСША #пересечениеграницы #добратьсядоСША #въездвСША #кузов #трейлер #кузовтрейлера #грузовик #миграционныйцентр #trtнарусском
БЬТБЬТ / Others
15 сентября 2023 г.
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