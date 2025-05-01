Командование Воздушных сил Украины заявило, что в ночь на 1 мая российские военные атаковали территорию страны пятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 170 беспилотниками различных типов.

По данным ВСУ, украинским силам удалось сбить 74 ударных беспилотника типа «Шахед». Еще 68 дронов-имитаторов были «локационно потеряны».

В результате атаки повреждения зафиксированы в Одесской, Харьковской, Сумской, Донецкой и Киевской областях.

В Одессе пострадали жилые многоэтажные дома, частный сектор, школа, супермаркет и автомобили. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В городе вспыхнули пожары. По данным ГСЧС Украины, погибли два человека, еще 15 получили ранения.

В Киевской области, по информации ведомства, обломки беспилотника вызвали пожар в частном доме и хозяйственной постройке. Пострадавших нет.

В Харькове беспилотник попал в автозаправочную станцию в Киевском районе города. Возник пожар. Пострадавших нет, сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Министерство обороны России, в свою очередь, заявило об уничтожении восьми украинских беспилотников самолетного типа. По данным ведомства, по два дрона были сбиты в Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.