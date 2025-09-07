ПОЛИТИКА
Премьер Японии уходит в отставку
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о намерении уйти в отставку с поста главы ЛДП после неудачных для партии выборов
Сигэру Исиба / AP
7 сентября 2025 г.

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, возглавляющий Либерально-демократическую партию, сообщил о своем уходе в отставку. Об этом передает NHK.

Позднее на пресс-конференции Исиба подтвердил решение оставить пост главы партии. Он поручил генеральному секретарю ЛДП организовать выборы нового лидера и отметил, что до их завершения останется премьером. По данным The Wall Street Journal, процедура может занять около месяца.

Ранее, 2 сентября, Исиба извинился перед членами партии за поражение на выборах в верхнюю палату парламента. По итогам голосования правящая коалиция во главе с ЛДП утратила большинство.

Несколькими месяцами ранее ЛДП и ее партнер «Комэйто» потеряли большинство в нижней палате. Партия почти непрерывно находилась у власти с момента основания в 1955 году, за исключением коротких периодов в 1993–1994 и 2009–2012 годах.

Исиба заявил, что как глава ЛДП он несет полную ответственность за результаты выборов. Он подчеркнул, что не намерен уклоняться от последствий и примет решение «в подходящий момент». В тот же день о намерении уйти сообщил и генеральный секретарь ЛДП Хироси Морияма, ближайший соратник премьера.

8 сентября ожидается заседание партии, на котором ЛДП должна принять решение о проведении внеочередных выборов лидера.

Сигэру Исиба возглавил правительство в октябре прошлого года после ухода Фумио Кисиды, который отказался от переизбрания на фоне коррупционного скандала. Новый премьер обещал бороться с инфляцией и реформировать ЛДП, оказавшуюся замешанной в серии коррупционных дел.

Призывы к отставке Исибы усилились после того, как партия лишилась большинства в верхней палате парламента. Летом газета Yomiuri писала, что премьер намерен уйти, но он тогда это отрицал, после чего издание принесло извинения.

