Премьер-министр Японии Сигэру Исиба, возглавляющий Либерально-демократическую партию, сообщил о своем уходе в отставку. Об этом передает NHK.

Позднее на пресс-конференции Исиба подтвердил решение оставить пост главы партии. Он поручил генеральному секретарю ЛДП организовать выборы нового лидера и отметил, что до их завершения останется премьером. По данным The Wall Street Journal, процедура может занять около месяца.

Ранее, 2 сентября, Исиба извинился перед членами партии за поражение на выборах в верхнюю палату парламента. По итогам голосования правящая коалиция во главе с ЛДП утратила большинство.

Несколькими месяцами ранее ЛДП и ее партнер «Комэйто» потеряли большинство в нижней палате. Партия почти непрерывно находилась у власти с момента основания в 1955 году, за исключением коротких периодов в 1993–1994 и 2009–2012 годах.