Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест главнокомандующего вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайна. Его обвиняют в геноциде мусульман-рохинджа в 2017 году. Спустя семь лет после начала этнических чисток это решение может принести некоторое облегчение народу, до сих пор остающемуся в изгнании.

В 2017 году более миллиона рохинджа были вынуждены бежать из Мьянмы после того, как армия начала сжигать деревни, совершать массовые убийства, изнасилования и принудительные депортации. Мин Аун Хлайн, обвиняемый в преступлениях против человечности, организовал эту кампанию, скрывая свои действия от общественности.

Десятки тысяч людей погибли, а выжившие оказались в лагерях беженцев в соседнем Бангладеш, где многие из них до сих пор живут в условиях нехватки ресурсов и постоянных нарушений прав человека.

Ордер МУС становится важным шагом в борьбе с безнаказанностью военного режима, чьи войска продолжают репрессии против рохинджа в западном штате Ракхайн.

Военное руководство Мьянмы имеет право оспорить юрисдикцию МУС, поскольку страна не является членом этой организации. Однако суд имеет право расследовать преступления, совершенные армией за пределами границ Мьянмы, включая депортацию рохинджа в Бангладеш.

В Бангладеш более миллиона человек до сих пор живут в переполненных лагерях беженцев. Обещания безопасности для перемещенных лиц остаются невыполненными, они продолжают бороться за право вернуться домой.

Международные организации, включая Совет Безопасности ООН, не смогли оказать значительное давление на военный режим, что разочаровало лидеров рохинджа. Однако главный прокурор МУС Карим Хан подчеркнул необходимость остановить продолжающийся геноцид в Ракхайне и заявил о подготовке новых ордеров.

В Мьянме остаются около 630 000 рохинджа. По данным Human Rights Watch, армия продолжает нападения на членов общины и незаконно использует их для поддержки военной кампании.

Процесс привлечения к ответственности остается сложным. МУС может потребоваться до 100 дней для оформления ордера, а основное судебное разбирательство может занять годы. Ситуация осложняется тем, что Мин Аун Хлайн редко покидает страну. Его арест возможен только в случае появления в одной из 124 стран-членов МУС.

Для военного режима, систематически организовывавшего убийства, изнасилования и насильственное перемещение рохинджа, ордер МУС становится значимым шагом к неотвратимости наказания. Это сигнал миру о том, что преступления против народа рохинджа не будут забыты, а справедливость, хотя и отложенная, остается достижимой целью.