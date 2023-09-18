По обе стороны моря

На прошлой неделе в столице Таджикистана прошло сразу два важных для всего региона мероприятия — саммит стран Центральной Азии и заседание Совет глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала. Хотя можно сказать, что встречи слились в единое целое — так близка была их повестка.

Собравшись в шикарном зале дворца «Кохи Навруз», который отделан десятками пород дерева, президенты обсуждали взаимное сотрудничество, которое в последние несколько лет развивается особенно активно. «Скорее всего, ближайшее десятилетие станет определяющим для нашего региона, и только от нас самих зависит, насколько эффективно мы воспользуемся этим историческим шансом. Приоритетной задачей в этом плане является максимальное задействование наших экономических возможностей, нашего потенциала», — сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И добавил: «У наших стран имеется шанс в ближайшей перспективе довести взаимный товарооборот до 15 миллиардов долларов. Для этого важно устранять существующие барьеры, уйти от избыточного протекционизма, создать транспарентные и стабильные условия торговли».

Ту же мысль развил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. «Торгово-экономическое сотрудничество является основным драйвером регионального партнерства и интеграции. Мы в Узбекистане создаем все необходимые условия для развития практического взаимодействия в этом направлении со всеми странами региона», — сказал он. И воспользовался случаем анонсировать собственное мероприятие — саммит, посвященный климатическим изменениям. «Противодействие климатическим вызовам становится важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития региона. В этой связи намерены весной следующего года провести первый Самаркандский международный форум, посвященный климатической повестке Центральной Азии».

Хозяина площадки, президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в свою очередь, больше беспокоили вопросы безопасности. И неслучайно — в начале сентября таджикские силовики сообщили о ликвидации троих боевиков «Джамаата Ансарулла» — организации, которая действует в Афганистане, но состоит преимущественно из этнических таджиков. Считается, что они собирались совершить теракт в День независимости республики (9 сентября). «Мы всегда должны помнить, что фактор безопасности является важнейшим условием успешного осуществления наших созидательных планов и действий», — сказал Рахмон.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев формально был не участником, а почетным гостем саммита, но его присутствие, тем не менее, выглядело более чем органично. На фоне разговоров о транзитном потенциале Центральной Азии (например, этой темы коснулся Касым-Жомарт Токаев) было совершенно не лишним дать слово лидеру государства, которое находится на другом берегу Каспийского моря и является ключевым звеном так называемого «Срединного коридора».

«Центральная Азия и Азербайджан — это единый историко-культурный географический регион, имеющий стратегическое значение в мировой политике с растущей экономикой, демографией и геополитическим потенциалом, — сказал президент Азербайджана. — В прошлом году товарооборот Азербайджана со странами Центральной Азии вырос более чем в 3 раза. За 7 месяцев этого года рост еще на 50%. Уже созданы совместные инвестиционные фонды, согласован объем взаимных инвестиций в более чем 1 млрд долларов в ближайшие 3 года».

Стоит отметить, что в апреле этого года Ильхам Алиев уже был в Душанбе — с двусторонним визитом, а после этого страны заключили соглашение о поставках нефти.

«На встрече много внимания уделялось экономической ситуации, в которой оказался регион, — сказал TRT на русском сотрудник Центра Карнеги по изучению России и Евразии Темур Умаров. — О войне в Украине прямо не говорилось, хотя, с другой стороны, лидеры рассуждали о том, что внешние обстоятельства заставляют несколько менять подходы. Новые обстоятельства открывают возможности, которые важно не упустить, и поэтому было важно присутствие Алиева — ведь именно через его страну проходит Срединный коридор, обходящий Россию».

Жажда сотрудничества

Тема водных ресурсов неизбежно присутствовала на всем протяжении саммита, однако второй день ей был посвящен отдельно — тогда состоялось заседание совета Международного фонда спасения Арала (МФСА). Состав участников на нем был немного другой — без Ильхама Алиева и Садыра Жапарова. Дело в том, что Бишкек заморозил свое участие в МФСА в 2016 году, заявив, что его интересы недостаточно учитываются другими игроками. Тем не менее, свое мнение по поводу использования рек президент Кыргызстана все же выразил.

«Предлагаю начать работу над возобновлением и совершенствованием сотрудничества в рамках Соглашения об использовании водных и энергетических ресурсов реки Нарын — Сырдарья между Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Таджикистаном от 1998 года, которое предусматривает сбалансированный обмен водными и энергетическими ресурсами», — сказал он. По словам президента Кыргызстана, его страна уже перешла «от пользовательской политики к природоохранной». «Без ледников не будет воды, а без воды нет жизни. Нерешенность водно-энергетических проблем в одной стране может отражаться на обеспечении водой других государств Центральной Азии», — добавил он.

Большое внимание теме водных ресурсов уделил и Шавкат Мирзиёев — лидер самой густонаселенной страны региона с развитым сельским хозяйством.

«Эксперты считают, что в некоторых регионах Центральной Азии нагрузка на водные ресурсы увеличится к 2040 году в три раза. Экономический ущерб со временем может достигнуть 11% регионального валового продукта. Уже сейчас, по данным ООН, государства региона ежегодно теряют до 2 млрд долларов из-за дефицита и неэффективного использования водных ресурсов», — обеспокоенно заявил он.

По его мнению, «все это требует выработки и реализации дальнейших согласованных шагов в рамках фонда на долгосрочную перспективу». Например, узбекский лидер предложил разработать с участием международных консультантов долгосрочный План развития бассейнов Амударьи и Сырдарьи и сделать регулярными встречи министров водных ресурсов, энергетики, экологии и экономики стран региона. Учитывая, что к бассейну реки Амударья относится в том числе и Афганистан, необходимо развивать сотрудничество также и с ним. Пока что взаимодействия с правительством движения «Талибан» в этом вопросе нет, и это вызывает беспокойство, так как оно строит канал Куштепа, который будет забирать воду из Амударьи, — обратил внимание Мирзиёев.

А президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил доверить контроль над ситуацией «единой автоматизированной системе учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря». «Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии», — уверен он.

При этом Казахстан, к которому сейчас переходит председательство в МФСА, выразил надежду, что Кыргызстан все же разморозит свое сотрудничество с организацией и примет алфавитную эстафету после него. «В будущем будем рады председательству братского Кыргызстана в Фонде», — сказал президент Токаев.