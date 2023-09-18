Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Илона Маска в Турцию

Президент Турции встретился в Нью-Йорке с основателем SpaceX и Tesla Илоном Маском. Реджеп Тайип Эрдоган предложил предпринимателю более тесное сотрудничество, в частности призвал построить седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции и задействовать компанию SpaceX в реализации турецкой космической программы. Президент Турции находится в США, где он принимает участие в 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. #trtrussian #США #Эрдоган #ИлонМаск #ТурецкийДом #Турция #SpaceX #Tesla #США #встреча #ЭрдоганиМаск #сотрудничество #ООН #trtнарусском