Подоляк про контрнаступление: ежедневно Украина продвигается

Крым – это основная ресурсная база России и наша задача уничтожать военную инфраструктуру, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью TRT на русском. Он рассказал, как продвигается украинское контрнаступление и какие цели ставит перед собой руководство страны. #trtrussian #Украина #Крым #контрнаступление #Россия #Подоляк #военнаяинфоструктура #украинскоеконтрнаступление #советникглавыУкраины #trtнарусском