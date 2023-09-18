ПОЛИТИКА
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Подоляк про контрнаступление: ежедневно Украина продвигается
Крым – это основная ресурсная база России и наша задача уничтожать военную инфраструктуру, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью TRT на русском. Он рассказал, как продвигается украинское контрнаступление и какие цели ставит перед собой руководство страны. #trtrussian #Украина #Крым #контрнаступление #Россия #Подоляк #военнаяинфоструктура #украинскоеконтрнаступление #советникглавыУкраины #trtнарусском
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18 сентября 2023 г.
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