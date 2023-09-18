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Эрдоган встретился в Нью-Йорке с делегацией турок-месхетинцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в Нью-Йорке с делегацией турок-месхетинцев, где лично вручил документы тем, кто недавно получил турецкое гражданство. При этом президент отметил, что несмотря на то, что турки-месхетинцы уже много лет живут в 9 разных странах мира, им удается сохранять свою культуру, язык и самобытность. #trtrussian #США #Эрдоган #туркимесхетинцы #ТурецкийДом #Турция #ахыска #месхетинцы #ахыскатурки #турецкоегражданство #НьюЙорк #гражданстводлямесхетинцев #ахыскаларвСША #ахыскаларвАмерике #бизиммиллят #trtнарусском
рорл / Others
18 сентября 2023 г.
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