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Около 70 гигантских следов динозавров нашли в Техасе
Около 70 гигантских следов динозавров нашли в Техасе. До недавнего времени их скрывало русло реки Пэлюкси. Но из-за отсутствия дождей оно пересохло. По данным ученых, отпечатки принадлежат акрокантозавру, который достигал 4,5 метра в длину и весил около 12 тонн, а также завроподу ростом до 30 метров и весом около 44 тонн. #trtrussian #динозавры #Техас #следыдинозавров #останкидинозавров #Пэлюкси #акрокантозавр #завпород #птеродактиль #палеонтология #мезозой #доисторическоевремя #раскопки #юрскийпериод #trtнарусском
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18 сентября 2023 г.
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