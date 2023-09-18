ВСУ готовятся к возращению Бахмута?

ВСУ опубликовали видео из освобожденных сел Клещеевка и Андреевка. Эти населенные пункты военные эксперты называют «ключами к Бахмуту», так как позиции открывают путь для дальнейшего продвижения на Бахмутском направлении. Российская сторона пока не комментирует потерю контроля над селами. #trtrussian #Украина #Донецк #селаУкраины #осовобождение #контрнаступление #Клещеевка #Андреевка #Бахмут #ВСУ #Россия #контрольнадселами #новостиУкраины #trtнарусском