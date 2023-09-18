ПОЛИТИКА
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ВСУ готовятся к возращению Бахмута?
ВСУ опубликовали видео из освобожденных сел Клещеевка и Андреевка. Эти населенные пункты военные эксперты называют «ключами к Бахмуту», так как позиции открывают путь для дальнейшего продвижения на Бахмутском направлении. Российская сторона пока не комментирует потерю контроля над селами. #trtrussian #Украина #Донецк #селаУкраины #осовобождение #контрнаступление #Клещеевка #Андреевка #Бахмут #ВСУ #Россия #контрольнадселами #новостиУкраины #trtнарусском
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18 сентября 2023 г.
Истории
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