ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Российские миротворцы провалили миссию в Карабахе?
Премьер-министр Армении вновь заявил о том, что российские миротворцы не справились со своими задачами в Карабахе. Отношения между Москвой и Ереваном в последние месяцы напоминают дипломатический конфликт. Еще одним поводом для раздражения Кремля стало решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Именно он этой весной постановил арестовать президента России по обвинению в депортации украинских детей. #trtrussian #Карабах #Азербайджан #Армения #российскиемиротворцы #премьерминистрАрмении #Ереван #дипломатическийконфликт #Кремль #РоссияиАрмения #вопросКарабаха #trtнарусском
ьтиьти / Others
18 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us