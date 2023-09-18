Российские миротворцы провалили миссию в Карабахе?

Премьер-министр Армении вновь заявил о том, что российские миротворцы не справились со своими задачами в Карабахе. Отношения между Москвой и Ереваном в последние месяцы напоминают дипломатический конфликт. Еще одним поводом для раздражения Кремля стало решение Армении ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Именно он этой весной постановил арестовать президента России по обвинению в депортации украинских детей. #trtrussian #Карабах #Азербайджан #Армения #российскиемиротворцы #премьерминистрАрмении #Ереван #дипломатическийконфликт #Кремль #РоссияиАрмения #вопросКарабаха #trtнарусском