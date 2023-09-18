ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Сефоре объявили бойкот за рекламу с мусульманками в хиджабах.
Во Франции косметическая компания Sephora подверглась беспрецедентной критике из-за своей последней рекламы, в которой приняли участие футболистки-мусульманки в хиджабе. Крайне правые политики вместе с некоторыми пользователями интернета обвиняют бренд в пропаганде ислама во Франции. #trtrussian #сефора #Франция #мусульманки #бойкот #хиджаб #рекламасмусульманками #Sephora #критикасефоры #футболисткивхиджабе #спорсменкивхиджабе #пропогандаислама #исламвоФранции #мусульманеФранции #исламофобия #исламофобиявоФранции #бойкотСефоры #LesHijabe #исламизацияФранции #популиризацияхиджаба #мультикультурность #запретнахиджаб #trtнарусском
бьтбьть / Others
18 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us