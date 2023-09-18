Сефоре объявили бойкот за рекламу с мусульманками в хиджабах.

Во Франции косметическая компания Sephora подверглась беспрецедентной критике из-за своей последней рекламы, в которой приняли участие футболистки-мусульманки в хиджабе. Крайне правые политики вместе с некоторыми пользователями интернета обвиняют бренд в пропаганде ислама во Франции. #trtrussian #сефора #Франция #мусульманки #бойкот #хиджаб #рекламасмусульманками #Sephora #критикасефоры #футболисткивхиджабе #спорсменкивхиджабе #пропогандаислама #исламвоФранции #мусульманеФранции #исламофобия #исламофобиявоФранции #бойкотСефоры #LesHijabe #исламизацияФранции #популиризацияхиджаба #мультикультурность #запретнахиджаб #trtнарусском