ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турецкого полицейского наградили медалью за уважение к азербайджанскому флагу
МВД Азербайджана наградило медалью «за международное сотрудничество» турецкого полицейского Рамазана Шахина. Он стал знаменитостью после видео с футбольного матча Турция-Армения, на котором он изымает у болельщика азербайджанский флаг, а после аккуратно складывает его и целует. #trtrussian #Турция #Азербайджан #флаг #матч #полицейский #медаль #азербайджанскийфлаг #уважениекфлагу #туркииазербайджанцы #trtнарусский
ьтитьб / Others
18 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us