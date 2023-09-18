Турецкого полицейского наградили медалью за уважение к азербайджанскому флагу

МВД Азербайджана наградило медалью «за международное сотрудничество» турецкого полицейского Рамазана Шахина. Он стал знаменитостью после видео с футбольного матча Турция-Армения, на котором он изымает у болельщика азербайджанский флаг, а после аккуратно складывает его и целует. #trtrussian #Турция #Азербайджан #флаг #матч #полицейский #медаль #азербайджанскийфлаг #уважениекфлагу #туркииазербайджанцы #trtнарусский