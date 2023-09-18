Эрдоган: Мы играем важную роль в разрешении глобальных и региональных кризисов

Президент Турции провел круглый стол с представителями американских аналитических центров. В своей речи в Турецком доме Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на необходимость трансформации институтов ООН. А также напомнил, что Турция стала мировым игроком в разрешении кризисов и конфликтов. #США #Эрдоган #аналитики #ТурецкийДом #Турция #террористы #сотрудничество