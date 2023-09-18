18 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Эрдоган: Мы играем важную роль в разрешении глобальных и региональных кризисов
Президент Турции провел круглый стол с представителями американских аналитических центров. В своей речи в Турецком доме Реджеп Тайип Эрдоган обратил внимание на необходимость трансформации институтов ООН. А также напомнил, что Турция стала мировым игроком в разрешении кризисов и конфликтов. #США #Эрдоган #аналитики #ТурецкийДом #Турция #террористы #сотрудничество
Эрдоган: Мы играем важную роль в разрешении глобальных и региональных кризисов / Others
Истории