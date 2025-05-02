Назначенный Москвой губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о «самой массированной» атаке беспилотников на город с начала 2024 года. По его словам, силы ПВО и Черноморского флота «отразили комбинированную атаку» на Севастополь и его акваторию.

Как утверждает Развожаев, более 50 дронов были сбиты над Черным морем «на подлете к Севастополю». Также, по его словам, уничтожены морские беспилотники. Взрывы слышали в районах Херсонеса, бухты, Балаклавы и Качи. Он заверил, что «никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали».

Минобороны России заявило об уничтожении 89 беспилотников в Крыму и 121 воздушной цели по всей стране за ночь.

Тем временем местные жители сообщали в соцсетях о сильном пожаре рядом с военным аэродромом «Кача» — в селе Угловое. По данным мониторинговой группы «Крымский ветер», площадь пожара стремительно увеличивалась. На аэродроме «Кача», расположенном на северной окраине Севастополя, базируются транспортные и патрульные самолеты, а также вертолеты Черноморского флота.

Российские телеграм-каналы также сообщили о попытках атак на аэродром в Гвардейском, где, по их данным, размещается ракетная бригада. Упоминались удары по аэродрому «Саки» в Новофедоровке и взрывы в районе Бельбека.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.