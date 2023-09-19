Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала Уману Дервиш, известную также как Сару/Шервин Дерик, которую называют «генеральным менеджером» террористов ОНС/РПК в районе сирийского Манбиджа.

Власти Турции используют термин «нейтрализовать», подразумевая, что террористы сдались, были ликвидированы или задержаны.

Дервиш была включена MİT в список особо опасных террористов из-за ее действий против турецких сил безопасности. Нацразвдека установила ее местонахождение в Манбидже и нейтрализовала террористку вместе с ее охраной. Дервиш присоединилась к террористической организации в 1998 году и была определена в подразделение специального назначения ОНС/РПК, где прошла обширную военную подготовку, нацеленную на организацию убийств, диверсий и взрывов. В период с 1998 по 2014 год она была причастна к деятельности организации в различных районах Ирака. Также Дервиш стала одним из лидеров так называемого столичного подразделения РПК, которое было создано специально для проведения террористических акций в мегаполисах Турции.

В 2015 году Дервиш проникла в Турцию, где организовывала подрывную деятельность в Измире. Затем она бежала в Сирию, где начала выполнять роль одного из ключевых главарей ОНС/РПК в провинции Манбидж.

Нейтрализация стала очередной успешной операцией MIT за последние недели. Как писал TRT на русском, в начале сентября Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главных финансовых функционеров террористической организации РПК Рожну Код Зюльфие Бинбир с позывным «Ройна».