Россия сократила арктическую группировку войск у границы с Норвегией. Об этом сообщил глава минобороны королевства генерал Эйрик Кристоферсен, передает агентство Reuters.

По словам чиновника, сейчас в приграничной зоне находится всего 20% или даже меньше российского контингента, чем было до 24 февраля 2022 года. Это показывает, что Кремль «очень хорошо» знает, что НАТО не представляет угрозы для Москвы», заявил Кристоферсен, иначе войска бы не перебрасывались из этого района в Украину.

«На нашей границе, на границе с Россией, осталось, возможно, 20% или меньше (российских) сил, чем было до 24 февраля 2022 года», — заявил норвежский министр после встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в Осло.

Аналогичное сокращение военных наблюдается и на границе РФ с Финляндией: количество российских войск на финской границе заметно меньше, чем до начала российско-украинской войны, отметил председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

«Россия знает, что НАТО не представляет угрозы, потому что мы не собираемся нападать на них. В противном случае они отреагировали бы на вступление Финляндии совершенно по-другому», — заявил Бауэр на конференции.

Норвегия — член НАТО с 1949 года и граничит с Россией в Арктике. Скандинавская страна граничит с Кольским полуостровом, где находится большая часть российского ядерного арсенала. На полуострове базируется российский Северный флот, на котором находятся российские атомные подводные лодки. Финляндия и Россия имеют общую границу протяженностью 1300 км.

Как ранее писал TRT на русском, Россия строит новые ангары для хранения военной техники у финской границы. По данным финского телеканала Yle, РФ после длительного перерыва обустраивает военные базы на границе. В частности, Москва расширила базу Алакуртти на юго-западе Мурманской области и военный склад в Карелии.

Телеканал уточняет: на базе Алакуртти четко видны три новые постройки, в частности ангары для хранения техники. База расположена примерно в 50 км от границы с Финляндией.

Спутниковые снимки показывают, что Россия также построила новый крупный военный склад в карельском Петрозаводске, примерно в 175 км от границы.

«Строительные проекты — первый конкретный признак того, что Россия снова начала инвестировать в военные базы вблизи Финляндии после многих лет незначительного или отсутствующего внимания к этому региону», — уточнил Yle.

В августе глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия планирует усилить пограничные войска на границе с Финляндией. Министр уточнил: такие угрозы требуют «своевременного и адекватного реагирования», поэтому Москва может увеличить численность войск на западной границе.