Ограничения Китая на экспорт беспилотников привели к перебоям с поставками в Россию. Об этом пишет газета «‎Коммерсант»‎ со ссылкой на игроков отрасли.

С 1 сентября власти КНР ввели временное ограничение на экспорт беспилотников, комплектующих и оборудования для их производства. Как отмечали представители властей, цель нововведений — «защита национальной безопасности и интересов страны».

Под запрет Пекина попали, в том числе, гражданские дроны большой дальности весом более 4 кг. Такого рода беспилотники способны находиться в воздухе более 30 минут, перевозить объекты и сбрасывать их на землю.

Запрет после давления Вашингтона

КНР запретила экспортировать дроны, если они будут использоваться в военных целях. Это произошло после того, как Белый дом ограничил доступ Китая к некоторым технологиям, включая оборудование для производства микросхем.

В Вашингтоне обвинили Пекин в поставках военных дронов российской армии. В Пекине эти обвинения отвергали, называя необоснованными. МИД РФ и Кремль утверждали, что Москва обладает самостоятельным потенциалом для продолжения «‎спецоперации»‎ (так российские власти называют войну в Украине).

13 июня издание «‎Важные истории» ‎сообщило, что российские дроны-камикадзе «Ланцет» содержат китайские и европейские комплектующие. Беспилотники, которые издание называет «‎самым смертоносным российским дроном»‎, летают со скоростью 80–110 км/ч на расстояние до 70 км. Они могут нести до 3 кг взрывчатки. Их производит компания Zala Ланцет.

Расследование издания показало: компания получает детали из стран Запада, а болты и гайки — из Китая.

В апреле Украина сбила иранский дрон-камикадзе, использовавшийся российской армией. Западные исследователи изучили сбитый беспилотник и обнаружили, что часть деталей была изготовлена в Китае, отмечала газета The Wall Street Journal.

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не может подтвердить информацию WSJ о китайских деталях в сбитом иранском дроне.

В феврале глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не поставляет оружие в РФ. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на публикацию WSJ уточнил: Китай не занимается разжиганием конфликта в Украине. Страна стремится к продвижению мирного процесса урегулирования этой проблемы.

Дроны подорожали на 20% из-за китайских мер

Китайский запрет привел к приостановке поставок в РФ даже той продукции, которая не попадает под введенные ограничения.

Меры привели к тому, что российские продавцы и производители дронов столкнулись с дефицитом беспилотников и комплектующих. Цены на дроны в РФ из-за китайских мер поднялись на 20%.

В частности, в России теперь не хватает комплектующих для дронов, которые использовали в сельском хозяйстве. Такого рода аппараты весят в среднем 30-40 кг и производятся в России в единичных экземплярах.

Большинство крупных российских производителей беспилотников заявили изданию, что успели пополнить запасы деталей еще до вступления новых правил в силу. В одной из компаний уточнили, что сейчас ожидают «получения информации о поставках тепловизоров, на середину сентября понимания нет».

Рассмотрение заявок и оформление документов, по оценкам источников издания, может занять от полугода до года.

Гендиректор компании «Транспорт будущего» Юрий Козаренко в беседе с «‎Коммерсантом» ‎отметил: из-за китайского запрета изменился порядок работы с таможенными, казначейскими службами и банками КНР.

«Пропускать стали гораздо сложнее, опасаясь как отмен поставок, так и возможных проверок», — уточнил представитель фирмы.

Как ранее писал TRT на русском, в России могут наладить производство китайских дронов. Небольшие производители квадрокоптеров из Китая хотят локализовать сборку летательных аппаратов в РФ. Стоимость таких дронов начинается от $160.