Украина совместно с инвестиционной группой Investment Capital Ukraine (ICU) открывают дистанционную продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, в частности в Западной Европе.
По данным WSJ, правительство Украины намерено в этом году увеличить расходы бюджета на оборону с $30 млрд до $40 млрд. В следующем году этот показатель планируется нарастить до $45 млрд.
В марте текущего года глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что военные расходы страны составляют около 130 млрд грн ($3,5 млрд) в месяц. При этом ежемесячный доход бюджета Украины — 80 млрд грн ($2,1 млрд). Как уточняет WSJ, это значит, что в год Украина тратит на оборону свыше 1,56 трлн грн ($42,3 млрд).
Украинский премьер Денис Шмыгаль в августе текущего года отмечал, что Киев тратит на содержание армии около 2 трлн грн в год (примерно $53,3 млрд).
«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные пробелы, то оно не сможет финансировать свои военные усилия», — заявил WSJ руководитель отдела макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.
Украина уже использовала продажу военных облигаций. Так, премьер Шмыгаль ранее отмечал: за период начала войны до конца 2022 года Украина привлекла от партнеров более $36 млрд. Из них порядка $5,4 млрд удалось получить от продажи военных облигаций.
Внутренний рынок и гранты ЕС
Другая часть подхода: наращивание внутреннего рынка облигаций. В этом году правительство Украины заняло внутри страны $10 млрд. В начале войны в феврале-марте 2022 года большинство новых гособлигаций купил украинский Центробанк. Это было нужно для стабилизации экономики.
Однако в этом году основную роль на рынке внутренних облигаций играет частный сектор. Это произошло благодаря возросшей доходности — с поправкой на инфляцию она достигает 10%.
Например, согласно статистике украинского Минфина, в этом году банки, компании и частные лица страны увеличили владение казначейскими облигациями Украины на $3 млрд. В то же время активы ЦБ страны сократились примерно на $400 млн.
Минфин надеется провести дальнейшую реструктуризацию облигаций в следующем году. Для этого ведомству необходимо попросить «неохотных инвесторов простить часть долга и обменять оставшуюся часть на новые ценные бумаги», отмечает газета.
Украина также рассчитывает получить гранты Евросоюза на развитие, сельскохозяйственные субсидии и другую помощь. По данным WSJ, в ЕС всерьез обсуждают идею передать Киеву процент от заблокированных российских активов в Европе.
Как ранее писал TRT на русском, украинские власти готовят реформу бюджета и планируют направить всю доходную часть на нужды обороны. Об этом заявил глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Сейчас каждая гривна, которую зарабатывает государство, идет на оборону, за исключением некоторых отчислений на регионы. Я думаю, что в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно будет сказать, что 100% — каждая гривна — пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет отдельная большая реформа, которая заложена в следующем бюджете», — заявил депутат.