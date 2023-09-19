Украина совместно с инвестиционной группой Investment Capital Ukraine (ICU) открывают дистанционную продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, в частности в Западной Европе.

По данным WSJ, правительство Украины намерено в этом году увеличить расходы бюджета на оборону с $30 млрд до $40 млрд. В следующем году этот показатель планируется нарастить до $45 млрд.

В марте текущего года глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что военные расходы страны составляют около 130 млрд грн ($3,5 млрд) в месяц. При этом ежемесячный доход бюджета Украины — 80 млрд грн ($2,1 млрд). Как уточняет WSJ, это значит, что в год Украина тратит на оборону свыше 1,56 трлн грн ($42,3 млрд).

Украинский премьер Денис Шмыгаль в августе текущего года отмечал, что Киев тратит на содержание армии около 2 трлн грн в год (примерно $53,3 млрд).

«Если правительство не сможет покрыть свои бюджетные пробелы, то оно не сможет финансировать свои военные усилия», — заявил WSJ руководитель отдела макроэкономических исследований ICU Виталий Ваврищук.

Украина уже использовала продажу военных облигаций. Так, премьер Шмыгаль ранее отмечал: за период начала войны до конца 2022 года Украина привлекла от партнеров более $36 млрд. Из них порядка $5,4 млрд удалось получить от продажи военных облигаций.

Внутренний рынок и гранты ЕС

Другая часть подхода: наращивание внутреннего рынка облигаций. В этом году правительство Украины заняло внутри страны $10 млрд. В начале войны в феврале-марте 2022 года большинство новых гособлигаций купил украинский Центробанк. Это было нужно для стабилизации экономики.

Однако в этом году основную роль на рынке внутренних облигаций играет частный сектор. Это произошло благодаря возросшей доходности — с поправкой на инфляцию она достигает 10%.

Например, согласно статистике украинского Минфина, в этом году банки, компании и частные лица страны увеличили владение казначейскими облигациями Украины на $3 млрд. В то же время активы ЦБ страны сократились примерно на $400 млн.

Минфин надеется провести дальнейшую реструктуризацию облигаций в следующем году. Для этого ведомству необходимо попросить «неохотных инвесторов простить часть долга и обменять оставшуюся часть на новые ценные бумаги», отмечает газета.

Украина также рассчитывает получить гранты Евросоюза на развитие, сельскохозяйственные субсидии и другую помощь. По данным WSJ, в ЕС всерьез обсуждают идею передать Киеву процент от заблокированных российских активов в Европе.

Как ранее писал TRT на русском, украинские власти готовят реформу бюджета и планируют направить всю доходную часть на нужды обороны. Об этом заявил глава парламентской фракции партии «‎Слуга народа‎» Давид Арахамия.

«‎Сейчас каждая гривна, которую зарабатывает государство, идет на оборону, за исключением некоторых отчислений на регионы. Я думаю, что в следующем бюджете мы полностью перейдем на военные рельсы, и можно будет сказать, что 100% — каждая гривна — пойдет на вопросы безопасности и обороны. Это будет отдельная большая реформа, которая заложена в следующем бюджете»‎, — заявил депутат.