Президент Турции подписал декларацию проекта «Ноль отходов»

Реджеп Тайип Эрдоган стал первым, кто подписал декларацию доброй воли по проекту «Ноль отходов», который инициировала первая леди Турции Эмине Эрдоган в сотрудничестве с Генсекретарем ООН Антониу Гуттеришем. Церемония прошла в Турецком доме Нью-Йорка. Декларация подчеркивает важность эффективного использования ресурсов, сокращения и переработки отходов. Она открыта для подписания с 18 сентября на сайте https://zerowastecommitment.com #trtrussian #Эрдоган #РеджепТайип #нольотходов #Турция #ЭминеЭрдоган #ООН #декларациядобройволи #Турецкийдом #НьюЙорк #использованиересурсов #отходы #переработкаотходов #вторичноеиспользование #переработка #утилизацияотходов #рециклинг #перваяледиТурции #trtнарусском