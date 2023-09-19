Раненного израильскими солдатами журналиста из Палестины прооперируют в Стамбуле

В Турцию прибыл для лечения палестинский фотожурналист Ашраф Абу Амра. Он был ранен в руку израильскими военными во время освещения демонстрации палестинцев на границе с сектором Газа. Журналисту проведут операцию в одной из клиник Стамбула. Инцидент произошел 15 сентября. Израильские солдаты открыли огонь по палестинцам во время их демонстрации в поддержку мечети Аль-Акса и палестинских заключенных на границе блокированного сектора Газа. #trtrussian #СекторГаза #Палестина #палестинец #Турция #оккупация #оккупацияПалестины #лечениевТурции #турецкаямедицина #Израиль #израильскиесолдаты #фотожурналист #операция #альАкса #Газа #нападениеизраильтян #trtнарусском