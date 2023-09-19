19 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Азербайджан опубликовал видео уничтожения огневых точек формирований вооруженных сил Армении
Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе. Минобороны опубликовало видео уничтожения боевых позиций и объектов военного назначения формирований ВС Армении в направлении Ходжалинского района и Красного базара. #trtrussian #Азербайджан #Карабах #Армения #вооруженныесилыАрмении #антитеррористическиемероприятия #взрыввКарабахе #ситуациявКарабахе #новостиКарабаха #Красныйбазар #Ходжалинскийрайон #trtнарусском
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