Киев имеет альтернативу системе спутникового интернета Starlink для коммуникации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако пока Украина не может отказаться от услуг корпорации Илона Маска. Об этом пишет испанская газета El Pais.

Авторы издания уточняют: Украина хочет снизить зависимость от корпорации SpaceX американского миллиардера. Но на текущем этапе ВСУ не могут полностью отказаться от услуг Starlink. El Pais подчеркивает: отключение системы сейчас может привести к краху оборонительных возможностей ВСУ.

«Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно», — отмечает газета.

Издание не приводит подробности про альтернативу системе Starlink. Ранее глава главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ используют терминалы для подключения к Starlink по всей линии фронта. По оценке Министерства цифровой трансформации Украины, в стране используются около 42 тыс. терминалов спутниковой связи от SpaceX.

Украина надеется, что правительство США продолжит поддерживать Украину в вопросе использования возможностей Starlink, констатирует El Pais.

Споры вокруг использования Starlink в Крыму

В начале сентября автор новой биографии предпринимателя Уолтер Айзексон заявил журналистам, что Маск сорвал атаку ВСУ на российский флот в оккупированном Крыму. По словам биографа, Маск не дал украинским военным доступ к интернету Starlink в этом районе. Айзексон отмечает: бизнесмен принял такое решение из опасений, что Москва в ответ может нанести ядерный удар.

Сам Маск заявил, что не активировал спутники Starlink в районе Крыма и поэтому отключения интернета там для ВСУ не было. Он уточнил: условия предоставления услуг SpaceX (оператор Starlink) запрещает использовать спутниковую связь для наступательных военных действий.

«Starlink не был предназначен для участия в войнах. Он был сделан для того, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к интернету в школе и делать добрые, мирные дела, а не наносить удары дронами», — цитировал заявление Маска биограф Айзексон.

Позднее миллиардер дополнил свой ответ и заявил: Starlink нельзя было включить в районе Крыма из-за антироссийских санкций со стороны США. По словам предпринимателя, для разрешения на подключение на территории полуострова ему нужно было одобрение со стороны руководства США. Такого разрешения у Starlink не было, пояснил Маск.

По его словам, Киев предварительно не предупреждал SpaceX, что украинским военным понадобится связь в этом районе, запрос от Киева поступил практически «посреди ночи», уточнил предприниматель.

В США начали расследование в отношении Илона Маска из-за сообщений о том, что его корпорация отключила спутники Starlink у Черноморского побережья в районе полуострова Крым. Председатель комитета сената США по вооруженным силам Джек Рид заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили «серьезные проблемы ответственности национальной безопасности».