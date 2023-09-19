Что показал рентген предполагаемых «инопланетных» существ?

Предполагаемые «инопланетные» существа имеют единый скелет и не были собраны. К такому выводу пришли мексиканские ученые. Они провели несколько лабораторных исследований мумифицированных останков, обнаруженных в перуанской пустыне Наска. Накануне мумии были представлены конгрессу Мексики на слушаниях по НЛО. Мексиканский уфолог утверждает, они были найдены в Перу в 2017 году. Их приблизительный возраст составляет 700 и 1800 лет. Однако некоторые эксперты-антропологи подвергли сомнению эти находки, заявив, что это подделки из фрагментов костей людей и обезьян. #trtrussian #рентген #инопланетяне #гуманоиды #пришельцы #внеземнаяжизнь #инопланетныесущества #летающаятарелка #космос #Мексика #мексиканскиеученые #лаборатория #мумии #мумииинопланетян #НЛО #уфология #Перу #останкиинопланетян #следыинопланетян #следылетающейтарелки #кости #trtнарусском