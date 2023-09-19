Совокупный государственный долг США впервые в истории превысил $33 трлн. Об этом 18 сентября сообщил Минфин страны.

Неделей ранее ведомство отчиталось, что дефицит бюджета США за 11 месяцев финансового года составил $1,5 трлн. Это на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Госдолг США — суммарная задолженность федерального правительства перед кредиторами: частными лицами, государствами и крупными фондами.

Весной госдолг США превысил установленный потолок в $31,4 трлн. Глава Минфина США Джанет Йеллен предупредила: экономике страны грозит дефолт, если до начала июня власти не примут меры. В июне Конгресс приостановил действие потолка госдолга до начала 2025 года в обмен на сокращение госрасходов. Уже к 16 июня госдолг превысил $32 трлн.

По данным газеты The New York Times (NYT), к 2030 году госдолг США может достичь $50 трлн, несмотря на меры по сокращению расходов бюджета. Конгресс сейчас обсуждает финансирование расходов федерального правительства, дедлайн для принятия пакета законов о бюджетных ассигнованиях — 30 сентября.

NYT уточняет: если Конгресс не примет законопроекты об ассигнованиях или не согласится на краткосрочное продление федерального финансирования на существующих уровнях, США столкнутся с первой приостановкой работы правительства с 2019 года. Республиканцы в Конгрессе по-прежнему не едины в своих требованиях, а демократы вряд ли поддержат любое компромиссное решение оппонентов.

Ожидается, что некоторые программы федеральных расходов, принятые при администрации Байдена, окажутся более дорогостоящими, чем прогнозировалось ранее. Так, Закон о сокращении инфляции 2022 года должен был обойтись бюджету в $400 млрд в следующие десять лет. Однако, по оценкам Пенсильванского университета, закон может стоить более $1 трлн из-за высокого спроса на предусмотренные им щедрые налоговые льготы на экологически чистую энергию.

Как ранее писал TRT на русском, перспектива перехода монетарных властей США к фискальному доминированию перестала быть надуманной.

При таком доминировании риск того, что правительство окажется неспособным исполнять свои обязательства, становится более значимым, чем разгон инфляции. Об этом сообщают эксперты Федеральный резервной системы США (ФРС).

«Чисто арифметически тенденции роста государственного долга и дефицита бюджета США таковы, что в конечном итоге приведут к возмутительно высокому соотношению госдолга и ВВП», — считает доцент Техасского университета Чарльз Каломирис в статье для банка Сент-Луиса (часть системы ФРС).