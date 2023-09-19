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Азербайджан прервал атаку в Карабахе из-за близости гражданских объектов
Баку не атакует гражданские объекты в ходе ограниченной антитеррористической операции
Азербайджан прервал атаку в Карабахе из-за близости гражданских объектов
Главная цель антитеррористической операции — обеспечение территориальной целостности страны / Others
19 сентября 2023 г.

Минобороны Азербайджана опубликовало видеозапись, на которой они прервали атаку в зоне антитеррористических мероприятий из-за близости к гражданским объектам. Министерство обороны подчеркнуло, что размещенная Арменией в социальных сетях информация о том, что Азербайджан обстреливает гражданскую инфраструктуру, не соответствует действительности.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уже сообщил, что основные задачи операции Азербайджана в Карабахе близки к выполнению. По его словам, все военные цели уже нейтрализованы. Официальный представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов также выступил с заявлением относительно ситуации. Главная цель антитеррористической операции — обеспечение территориальной целостности страны, устранение военных угроз и безопасность мирного населения, заявил он.

Министерство обороны Азербайджана призвало формирования вооруженных сил Армении, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, сложить оружие и сдаться. «Мы находимся в оперативном контакте с российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным на территории Азербайджана, и с нашей стороны создаются все условия для выполнения им своих обязанностей» — говорится в заявлении. В Баку заявили, что незаконный режим должен самораспуститься.

Как ранее писал TRT на русском, 19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Карабахе для «восстановления конституционного строя» республики. В министерстве отметили, что напряженность в Карабахе возросла в результате обстрелов со стороны Армении и повышения боеготовности Еревана в части личного состава и вооружения. Ведомство сообщило о сложившейся ситуации командованию российских миротворческих сил и руководству Совместного турецко-российского центра мониторинга.

Анкара выразила поддержку Баку на фоне проведения «антитеррористических мероприятий». Об этом сообщает минобороны Азербайджана. А сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке также заявил, что Турция поддерживает шаги Азербайджана по защите своей территориальной целостности и ожидает от Еревана выполнения своих обещаний.

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