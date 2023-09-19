Основные тезисы Реджепа Тайипа Эрдогана на 78-ой Генассамблее ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на 78-ой Генеральной Ассамблее ООН обратил внимание на проблемы военных конфликтов и терроризма в мире, отметил, что ксенофобия, расизм, исламофобия перерастают в новый кризис и что ООН необходимо реформировать для устранения этих и других угроз глобальному миру. #США #Эрдоган #ООН #Генассамблея #Турция #выступление #тезисы