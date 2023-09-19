МИД Турции опубликовал сообщение о том, что деятельность террористической организации РПК и ее филиалов в Ираке, их активизация, особенно на севере страны, а также их перемещения по террористическому коридору, созданному между Сирией и Ираком, тщательно отслеживаются.

В этом контексте МИД заостряет внимание на событиях, связанных со взрывом, произошедшим 18 сентября 2023 года в аэропорту Арбат в Сулеймании.

Предполагается, что в момент взрыва члены «Антитеррористической группы» ПСК проводили учения совместно с террористами ОНС/РПК.

Такое развитие событий не может не вызывать тревоги, поскольку оно наглядно демонстрирует сотрудничество между аппаратом безопасности ПСК и членами террористической организации, говорится в сообщении.

МИД Турции заявил: «Этот последний инцидент также еще раз подтвердил правильность мер, принятых нами в отношении Сулеймании, жители которой практически стали заложниками террористической организации».

Турция ожидает, что как правительство Ирака, так и власти Курдской региональной администрации Ирака объявят РПК и ее филиалы террористической организацией и будут вести честную и настоящую борьбу с терроризмом.