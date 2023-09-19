Азербайджан захватил более 60 армянских позиций в Карабахе

Антитеррористические мероприятия азербайджанской армии в Карабахе успешно продолжаются, заявил спикер Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов во время общения с журналистами. Также он сообщил, что Азербайджану удалось захватить армянские позиции и технику на территории Карабаха. #Азербайджан #Карабах #антитеррор #антитеррористическиемероприятия #АнарЭйвазов