19 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Азербайджан захватил более 60 армянских позиций в Карабахе
Антитеррористические мероприятия азербайджанской армии в Карабахе успешно продолжаются, заявил спикер Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов во время общения с журналистами. Также он сообщил, что Азербайджану удалось захватить армянские позиции и технику на территории Карабаха. #Азербайджан #Карабах #антитеррор #антитеррористическиемероприятия #АнарЭйвазов
Азербайджан захватил более 60 армянских позиций в Карабахе / Others
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