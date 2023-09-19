ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Минобороны Азербайджана: мы не атакуем гражданские объекты
Министерство обороны Азербайджана показало видео, на котором они прервали атаку в зоне антитеррористических мероприятий из-за близости к гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что размещенная Арменией в социальных медиа информация о том, что Азербайджан обстреливает гражданскую инфраструктуру - не соответствует действительности. #Азербайджан #Карабах #антитеррор #антитеррористическиемероприятия #Армения
Минобороны Азербайджана: мы не атакуем гражданские объекты / Others
19 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us