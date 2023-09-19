19 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Минобороны Азербайджана: мы не атакуем гражданские объекты
Министерство обороны Азербайджана показало видео, на котором они прервали атаку в зоне антитеррористических мероприятий из-за близости к гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что размещенная Арменией в социальных медиа информация о том, что Азербайджан обстреливает гражданскую инфраструктуру - не соответствует действительности. #Азербайджан #Карабах #антитеррор #антитеррористическиемероприятия #Армения
Минобороны Азербайджана: мы не атакуем гражданские объекты / Others
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