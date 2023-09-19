Минобороны Азербайджана: мы не атакуем гражданские объекты

Министерство обороны Азербайджана показало видео, на котором они прервали атаку в зоне антитеррористических мероприятий из-за близости к гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что размещенная Арменией в социальных медиа информация о том, что Азербайджан обстреливает гражданскую инфраструктуру - не соответствует действительности. #Азербайджан #Карабах #антитеррор #антитеррористическиемероприятия #Армения