ПОЛИТИКА
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В Каире открыли после реставрации первую в стране мечеть в османском стиле
В Каире вновь открыли первую в Египте османскую мечеть 1528 года. Ее реставрация длилась 5 лет. Мечеть Сулейман-паша аль-Хадим, построенная османами после завоевания этих земель, в 1951 была внесена в список национального наследия Египта и памятников, охраняемых государством. #trtrussian #Египет #Каир #мечеть #османы #реставрация #османскийстиль #мечетиКаира #мечетиЕгипта #Хадим #альХадим #наследиеЕгипта #культурноенаследие #османскаямечеть #минарет #trtнарусском
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20 сентября 2023 г.
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