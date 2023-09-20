В Каире открыли после реставрации первую в стране мечеть в османском стиле

В Каире вновь открыли первую в Египте османскую мечеть 1528 года. Ее реставрация длилась 5 лет. Мечеть Сулейман-паша аль-Хадим, построенная османами после завоевания этих земель, в 1951 была внесена в список национального наследия Египта и памятников, охраняемых государством. #trtrussian #Египет #Каир #мечеть #османы #реставрация #османскийстиль #мечетиКаира #мечетиЕгипта #Хадим #альХадим #наследиеЕгипта #культурноенаследие #османскаямечеть #минарет #trtнарусском