ПОЛИТИКА
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Россиянин превратил заброшенное село в эко-имение
Заброшенное много лет село Тайник в Кировской области стало популярным местом среди туристов. Дизайнер Сергей Саранский вместе с супругой построили тут эко-имение, где все дома и интерьер выполнены по мотивам сказок. #trtrussian #Россия #Кировск #деревня #экоимение #сказки #Тайник #туристы #отдых #росиянин #село #эко #экосело #экодеревня #имение #туризмвРоссии #Саранский #интерьер #идеидекора #домиквдеревне #домикизсказки #идеядома #деревянныйдом #trtнарусском
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20 сентября 2023 г.
Истории
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