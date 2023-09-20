Россиянин превратил заброшенное село в эко-имение

Заброшенное много лет село Тайник в Кировской области стало популярным местом среди туристов. Дизайнер Сергей Саранский вместе с супругой построили тут эко-имение, где все дома и интерьер выполнены по мотивам сказок. #trtrussian #Россия #Кировск #деревня #экоимение #сказки #Тайник #туристы #отдых #росиянин #село #эко #экосело #экодеревня #имение #туризмвРоссии #Саранский #интерьер #идеидекора #домиквдеревне #домикизсказки #идеядома #деревянныйдом #trtнарусском