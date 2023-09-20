20 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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В Нью-Йорке показали видеоролики, посвященные 100-летию Турции
В Нью-Йорке на LED-экранах показали видеоролики из серии «Век Турции», посвященные 100-летию республики. С 19 по 23 сентября в мегаполисе проходит 78-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. #trtrussian #США #НьюЙорк #ВекТурции #100летие #Турция #видеоролики #годовщина #праздник #100летиеТурции #поздравление #деньреспублики #ТурецкаяРеспублика #ООН #подарокТурции #турецкийфлаг #турки #американцы #СШАиТурция #trtнарусском
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