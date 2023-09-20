ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
В Нью-Йорке показали видеоролики, посвященные 100-летию Турции
В Нью-Йорке на LED-экранах показали видеоролики из серии «Век Турции», посвященные 100-летию республики. С 19 по 23 сентября в мегаполисе проходит 78-я Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. #trtrussian #США #НьюЙорк #ВекТурции #100летие #Турция #видеоролики #годовщина #праздник #100летиеТурции #поздравление #деньреспублики #ТурецкаяРеспублика #ООН #подарокТурции #турецкийфлаг #турки #американцы #СШАиТурция #trtнарусском
тьтитьи / Others
20 сентября 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us