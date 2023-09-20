ПОЛИТИКА
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Какие фейки распространяет Армения?
Минобороны Азербайджана опровергло дезинформацию Армении о том, что ВС Азербайджана обстреливали гражданские объекты в ходе локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе. Какие еще фейки распространяет Армения? #trtrussian #Азербайджан #Армения #Карабах #дезинформация #опровержение #ложнаяинформация #фейки #фейкиАрмении #ВСАзербайджана #обстрел #антитеррористическаяоперация #армянскиевоенные #азербайджанскиевоенные #новостиКарабаха #новостиАзербайджана #международноегуманитарноеправо #АрменияиАзербайджан #trtнарусском
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20 сентября 2023 г.
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