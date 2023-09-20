ПОЛИТИКА
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В Мексике два человека погибли от удара молнии
Очевидцы сняли на видео момент удара молнии на пляже Аквила мексиканского штата Мичоакан. Она ударила по туристам, гуляющим вдоль побережья. Женщина погибла на месте, а рядом стоящий мужчина скончался от сильных ожогов в больнице. #trtrussian #Мексика #Мичоакан #Аквила #молния #разряд #удармолнии #гром #туристы #пострадавшиеотмолнии #ожогиотмолнии #гром #гроза #природноеявление #trtнарусском
иьтиьти / Others
20 сентября 2023 г.
Истории
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