Поддерживаемые США террористы РПК в Сирии продолжают использовать детей и подростков в военных целях в подконтрольных им районах, пишет «‎Анадолу»‎.

В 2019 году представители террористической организации во главе с Ферхатом Абди Шахином подписали в офисе ООН в Женеве план действий. Он предполагает, что РПК откажется от использования детей в боевых действиях. Однако организация нарушает это соглашение: террористы продолжают вооружать детей в зоне боев, отмечает «‎Анадолу»‎.

Террористы РПК похищают детей прямо перед школами и увозят в лагеря для дальнейшей военной подготовки. Детям также запрещают общаться с членами семьи, пишет агентство.

Кадры, доказывающие участие детей в боях, распространяются в социальных сетях, в том числе на ресурсах террористов.

По данным оппозиционных курдских группировок, террористы РПК в июле похитили 18 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Шесть детей были похищены в районе Хасеке, еще семь в Камышлы и пять в Алеппо.

Информацию о том, что РПК продолжают использовать детей в качестве боевиков, подтверждает и доклад Совета ООН по правам человека от 16 декабря 2020 года.

К аналогичным выводам пришла и комиссия Госдепа США в докладе от 26 июня 2020 года «о торговле людьми». Из текста документа следует, что террористы насильно ставят под ружье детей в возрасте 12 лет.

В 2022 году ООН опубликовало доклад «Положение детей в вооруженных конфликтах». В документе отмечается: так называемые «Сирийские демократические силы», сформированные террористами РПК, насильно привлекли к боям за год свыше 1200 детей в Сирии.

Как ранее писал TRT на русском, террористы РПК/ОНС похищали детей из арабских и туркменских племен Восточной Сирии. Об этом говорится в докладе Министерства обороны Временного правительства Сирии.

В документе уточняется: поддерживаемые США террористические отряды РПК/ОНС и их филиалы продолжают вербовать детей для ведения боевых действий на севере Сирии и Ирака.

Ссылаясь на данные ООН, Временное правительство Сирии сообщило, что поддерживаемые США РПК/ОНС и ее филиалы насчитывают более 700 детей-рекрутов. В 2022 году количество несовершеннолетних членов составляло 1696 человек.

В мае 2020 года Минобороны Временного правительства Сирии издало приказ, запрещающий вербовку молодежи в Сирийскую национальную армию (SNA). Указ строго предписал подразделениям и лидерам SNA не привлекать детей к какой-либо военной активности или гражданской работе, что запрещено международным правом. Нарушение этих запретов влечет уголовную ответственность, отмечалось в сообщении министерства.