Первое гражданское судно с зерном покинуло Украину по «альтернативному зерновому коридору‎»‎. Об этом заявил министр инфраструктуры страны Александр Кубраков.

Альтернативный коридор подразумевает, что суда будут следовать через территориальные воды Румынии — до нее из порта Черноморска около 85 морских миль. Поскольку Румыния входит в состав НАТО, суда в ее водах гораздо реже подвергаются нападениям.

«Судно Resilient Africa с 3 тыс. т пшеницы вышло из порта Черноморск и направляется в сторону Босфора», — написал министр Кубраков в соцсети X (бывшая Twitter).

Судно идет под флагом Палау и следует через румынские территориальные воды, сообщает MarineTraffic. Это одно из двух судов, которые 16 сентября воспользовались временным коридором по направлению к порту Черноморска под загрузку почти 20 тыс. т пшеницы для стран Африки и Азии.

По словам министра, еще одно судно, нагруженное украинской пшеницей, направится в Египет.

Киев открыл временные коридоры для вывоза своей продукции через морские маршруты в Черном море 10 августа. Они предназначены для торговых судов, которые следуют в порты Черноморск, Одесса, Южный и обратно. При этом украинские власти не давали гарантий безопасности.

19 июля Россия в одностороннем порядке вышла из Черноморской зерновой инициативы, которая позволяла Украине экспортировать продовольствие. Минобороны РФ заявило, что будет рассматривать любые суда, заходящие в украинские порты, как возможную военную угрозу. Киев объявил о зеркальных мерах для тех судов, что следуют в российские порты.

С тех пор экспорт из украинских портов фактически остановился, а суда простаивали. Россия усилила атаки на морские порты Украины, зерновые объекты и гражданскую инфраструктуру вдоль Черного моря и на Дунае.

Вывоз зерна по альтернативному коридору идет на фоне спора Киева с Польшей, Венгрией и Словакией. Эти страны продлили запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции. Государства уточнили: запреты необходимы для защиты собственных фермеров, которые жаловались, что дешевое зерно из Украины — одного из крупнейших экспортеров в мире — подорвало их собственные рынки.

Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию на действия Варшавы, Будапешта и Братиславы.