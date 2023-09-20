В Испании обнаружили древнее мусульманское кладбище

В Гранаде, на юге Испании, во время реставрации здания обнаружили древнее мусульманское кладбище. Это далеко не первое найденное захоронение мусульман, но, предположительно, оно одно из древнейших. Тут похоронены около 150 человек, также на месте раскопок обнаружили множество керамических изделий с арабской вязью, датированных XIII веком. #trtrussian #Испания #Гранада #кладбище #мусульмане #раскопки #Андалусия #мусульманскоекладбище #ислам #реставрация #древнеекладбище #захоронения #арабскаявязь #историяИспании #мусульманеИспании #trtнарусском