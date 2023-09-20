Украина отказалась принять партию из 10 танков Leopard 1A5, отправленную Германией. В Киеве сообщили, что танки нуждаются в капитальном ремонте, который украинские военные не в состоянии выполнить. Об этом сообщает газета Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, Киев уведомил Берлин о том, что недавняя партия Leopard 1A5 имеет ряд критических неисправностей. У Украины нет мощностей и специалистов для ремонта.

Газета уточняет, что ФРГ направила экспертов в Польшу для проверки транспортных средств после оценки украинских специалистов. По их заключению, танки были сильно изношены во время обучения украинских солдат на технике в Германии.

Сообщается, что некоторые из первых 10 танков Leopard, поставленных Германией в июле, также столкнулись с аналогичными проблемами.

Ранее правительство ФРГ объявило, что в сотрудничестве с Данией и Нидерландами предоставит Украине около 100 старых танков Leopard 1. Берлин сообщил о передаче Украине еще одной партии из 10 танков в августе. Дания заявила в сентябре, что Киев получил лишь 10 танков Leopard, а еще 10 пока что находятся в пути.

Кроме того, Дания и Нидерланды договорились приобрести и передать Украине 14 танков Leopard 2 у немецкого производителя вооружений Rheinmetall. Ранее обе страны договорились поставить эти танки «к началу 2024 года».

В августе Германия также поручила компании Rheinmetall закупить и переоборудовать около 30 танков Leopard 1 для Украины.

19 сентября датские власти сообщили, что отправят в Украину еще 45 танков, в том числе 15 Т-72ЕА и 30 танков Leopard 1.

Как ранее писал TRT на русском, Украина ищет способы пополнить военный бюджет. Для этого власти страны совместно с инвестиционной группой Investment Capital Ukraine (ICU) открывают дистанционную продажу военных облигаций частным лицам за рубежом, в частности в Западной Европе.

По данным газеты Wall Street Journal (WSJ), правительство Украины намерено в этом году увеличить расходы бюджета на оборону с $30 млрд до $40 млрд. В следующем году этот показатель планируется нарастить до $45 млрд.

В марте текущего года глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что военные расходы страны составляют около 130 млрд грн ($3,5 млрд) в месяц. При этом ежемесячный доход бюджета Украины — 80 млрд грн ($2,1 млрд). Как уточняет WSJ, это значит, что в год Украина тратит на оборону свыше 1,56 трлн грн ($42,3 млрд).