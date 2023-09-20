Украина в ближайшие дни введет эмбарго на поставку некоторых видов сельхозпродукции из Польши. Об этом 19 сентября заявил украинский замминистра экономики Тарас Качка.

По его словам, эмбарго станет ответом на решение Варшавы продлить запрет на импорт украинского зерна.

Замминистра уточнил, что украинские меры затронут такие категории продукции: лук, помидоры, капуста и яблоки из Польши.

Чиновник также напомнил, что ранее в середине сентября Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ответ на решение властей Польши, Венгрии и Словакии продлить запрет на импорт украинского зерна.

Власти трех стран объяснили это решение защитой собственных фермеров. Варшава, Будапешт и Братислава продлили запрет, несмотря на то что 15 сентября Еврокомиссия не стала продлевать эмбарго на поставки зерновых из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

«Основная цель для нас [Украины] — доказать, что Польша не имеет права вводить подобные меры», — пояснил Качка.

Решение Киева обратиться в ВТО вызвало напряженность в отношениях с Варшавой. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украине необходимо учитывать помощь, которую ей оказывают польские власти после начала российско-украинской войны. Политик подчеркнул, что должен защищать интересы польских фермеров, а значит, не откажется от продления эмбарго.

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке Дуда должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако, как сообщил польский лидер, переговоры пришлось отменить из-за изменений в расписании. Политики должны были в том числе обсудить импорт украинского зерна.