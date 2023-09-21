Грузинские депутаты подрались в парламенте

В парламенте Грузии произошла стычка между депутатами от парламентского большинства и оппозиции. Сообщается, что причиной стало решение Нацбанка разморозить счета экс-генпрокурора Отара Пархцаладзе, подпавшего под санкции США якобы за связи с ФСБ России. #trtrussian #Грузия #депутаты #стычка #парламент #оппозиция #парламентГрузии #властиГрузии #стычкадепутатов #нацбанк #Пархцаладзе #санкции #ФСБ #драка #дракадепутатов #дракавпарламенте #новостиГрузии #trtнарусском