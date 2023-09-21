ПОЛИТИКА
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Ереване с новой силой вспыхнули протесты против Никола Пашиняна
Тысячи людей собрались у здания Правительства Армении с требованием об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протесты вспыхнули с новой силой после того, как армянские вооруженные формирования сложили оружие в Карабахе, а представители армянской общины пошли на переговоры с Баку о реинтеграции. #trtrussian #Армения #Ереван #протест #Пашинян #Карабах #армяне #армянеКарабаха #отставка #ПравительствоАрмении #протестывАрмении #армянскаяобщина #переговоры #возмущения #реинтеграция #реинтеграцияармян #новостиКарабаха #trtнарусском
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21 сентября 2023 г.
Истории
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