Ереване с новой силой вспыхнули протесты против Никола Пашиняна

Тысячи людей собрались у здания Правительства Армении с требованием об отставке премьер-министра страны Никола Пашиняна. Протесты вспыхнули с новой силой после того, как армянские вооруженные формирования сложили оружие в Карабахе, а представители армянской общины пошли на переговоры с Баку о реинтеграции. #trtrussian #Армения #Ереван #протест #Пашинян #Карабах #армяне #армянеКарабаха #отставка #ПравительствоАрмении #протестывАрмении #армянскаяобщина #переговоры #возмущения #реинтеграция #реинтеграцияармян #новостиКарабаха #trtнарусском