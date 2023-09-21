В Марокко спустя 10 дней после землетрясения вытащили из-под завалов живого осла

В Марокко спасатели вытащили живым из-под завалов осла, который пробыл там 10 дней. Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло в пятницу 8 сентября 2023 года в регионе Марракеш. Погибли около 3 тыс. человек, более 6 тыс. получили ранения. #trtrussian #Марокко #Марракеш #землетрясение #осел #спасение #землетрясениевМарокко #животные #выживший #завалы #спасениеизподзавалов #спасениеосла #последствияземлетрясения #trtнарусском