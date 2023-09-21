Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat, отвечая на вопрос о том, продолжит ли Варшава военную поддержку Киева, заявил, что Польша больше не поставляет Украине вооружения.

Моравецкий отметил, что Польша сама закупает оружие. «Сейчас Польша не отправляет Украине никакого вооружения, поскольку мы сейчас сами вооружаемся самым современным оружием», — сказал Моравецкий. «Украина защищается от жестокого нападения России, и я понимаю эту ситуацию, но, как я уже сказал, мы защищаем нашу страну», — сообщил премьер-министр. «Хочешь мира — готовься к войне», — добавил он, процитировав римскую пословицу.

По словам Моравецкого, Польша сделала большие заказы вооружений, поставив приоритетом модернизацию и быстрое вооружение польской армии так, «чтобы она стала одной из сильнейших армий в Европе». Глава Польши подчеркнул, что они намерены сделать это в короткие сроки.

При этом Моравецкий уточнил, что Польша не планирует препятствовать функционированию логистического центра под Жешувом, через который поступает военная поддержка Украине.

Ранее также сообщалось, что Польша намерена расширить список продуктов с Украины, запрещенных к импорту, если украинские власти и дальше будут накалять конфликт вокруг поставок зерновых. Премьер-министр указал, что с начала конфликта между Россией и Украиной Польша активно поддерживала Украину как оружием, так и принимая украинских беженцев.