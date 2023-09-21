ПОЛИТИКА
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Эрдоган: Турция сосредоточена на создании климата устойчивого роста экономики
После выборов в Турции укрепилась уверенность в экономической стабильности. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении на встрече Делового совета Турция-США в Нью-Йорке. Турецкий лидер добавил, что рост экономики составил в среднем 4,5%. #trtrussian #США #Эрдоган #экономика #выборы #Турция #выступление #выборы #выборывТурции #ростэкономики #экономическаястабильность #экономикаТурции #НьюЙорк #стабильность #жизньвТурции #ценывТурции #trtнарусском
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21 сентября 2023 г.
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