Эрдоган: Турция сосредоточена на создании климата устойчивого роста экономики

После выборов в Турции укрепилась уверенность в экономической стабильности. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении на встрече Делового совета Турция-США в Нью-Йорке. Турецкий лидер добавил, что рост экономики составил в среднем 4,5%. #trtrussian #США #Эрдоган #экономика #выборы #Турция #выступление #выборы #выборывТурции #ростэкономики #экономическаястабильность #экономикаТурции #НьюЙорк #стабильность #жизньвТурции #ценывТурции #trtнарусском