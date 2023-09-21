21 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Украинские военные показали, как возвращали село под Бахмутом
Украинские военные 3-й отдельной штурмовой бригады показали, как возвращали село Андреевка под Бахмутом. Видео сняли на экшн-камеры, которые находились на касках и бронежилетах. Напомним, стратегический населенный пункт освободили 16 сентября. #trtrussian #Украина #Донецкаяобласть #Бахмут #Андреевка #ВСУ #Донецк #военные #украинскиевоенные #штурмоваябригада #селаУкраины #освобождение #освобождениеАндреевки #новостиУкраины #РоссияиУкраина #ситуациявУкраине #trtнарусском
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