21 сентября 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Азербайджан передаст армянским жителям Карабаха гуманитарную помощь и топливо
В Евлахе прошли переговоры представителей властей Азербайджана и армянских жителей Карабаха. Стороны обсудили вопросы реинтеграции на основе Конституции. #trtrussian #Карабах #Азербайджан #Армения #армяне #азербайджанцы #армянеКарабаха #карабахскиеармяне #гуманитарнаяпомощь #топливо #помощьКарабаху #помощьармянам #Евлах #переговоры #дипломатия #властиАзербайджана #реинтеграция #реинтеграцияармян #конституция #конституцияАзербайджана #новостиКарабаха #trtнарусском
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