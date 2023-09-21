По приглашению Администрации Президента Азербайджана 21 сентября 2023 года в городе Евлах ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха Рамин Мамедов встретился с представителями армянских жителей указанного региона. Об этом говорится в сообщении администрации президента Азербайджана.

Во встрече с российской стороны принял участие руководитель совместного российско-турецкого Центра мониторинга контр-адмирал Олег Семенов.

В Администрации отметили, что на встрече, прошедшей в конструктивной и позитивной обстановке, были обсуждены вопросы реинтеграции, восстановления инфраструктуры и организации деятельности армянского населения Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджана.

Рамин Мамедов представил планы по реинтеграции региона.

Отмечается, что важно в короткие сроки выполнить пункты, отраженные в заявлении Министерства обороны Азербайджана от 20 сентября о прекращении антитеррористических мероприятий.

Представители армянских жителей Карабахского региона Азербайджана отметили особую потребность в топливе в контексте обсуждения вопросов социального и гуманитарного характера. В то же время они попросили оказать гуманитарную помощь, в том числе продуктами питания. Их просьбу встретили положительно.

В частности, планируется в ближайшее время обеспечить топливом и осуществить гуманитарную поддержку, обеспечив системы отопления детских садов и школ, а также потребности служб скорой медицинской помощи и пожаротушения.

Стороны договорились о проведении следующей встречи.