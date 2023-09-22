Национальная разведывательная организация Турции (MİT) нейтрализовала так называемого офицера общественной безопасности РПК в Ираке. Код Халид Ресо Касим, который использовал имя Диндара Авесты, отвечал за общественный порядок в рядах синджарской структуры РПК.

MİT в результате многолетней работы выявил через своих агентов местонахождение Касима в Синджаре. Нацразведка провела операцию и нейтрализовала преступника вместе с его охраной.

Касим вступил в ряды РПК в 2014 году и осуществлял деятельность в районе иракского Синджара. Он занимался обучением спецназа террористической организации, а также отвечал за подразделение, которое занималось вербовкой новых членов. В качестве офицера общественного порядка Касим занимался допросами и казнями гражданских лиц, которые не были сторонниками РПК в Синджаре.

Нейтрализация стала очередной успешной операцией MIT за последние недели. Как писал TRT на русском, в начале сентября Национальная разведывательная организация Турции нейтрализовала одного из главных финансовых функционеров террористической организации РПК Рожну Код Зюльфие Бинбир с позывным «Ройна».